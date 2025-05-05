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В Госдуме предложили маркировать недопустимые для водителей лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Госдуме предложили прописывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов. О внесении соответствующего законопроекта в Госдуму 5 мая в своем Telegram-канале заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов.

Поправки предлагается внести в ст. 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». По мнению депутата, в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в составе наркотические или психотропные вещества, следует отразить дорожный знак «движение запрещено», который известен каждому водителю. Это привлечет дополнительное внимание к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека.

«В настоящее время судебная практика складывается не в пользу водителей, и практически все, у кого по результатам медицинского освидетельствования были выявлены следы фенобарбитала, кодеина или других наркотических и психотропных веществ, попавших в организм человека в результате приема лекарственных препаратов, привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», — отмечается в пояснительной записке.

Разработчики законопроекта указали, что большинство россиян, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, могут не знать, что некоторые препараты содержат в себе вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством. В случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по ст. 12.8 КоАП РФ.

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16 апреля сообщалось, что законопроект, которым предлагается давать водителям скидку 50% за оплату штрафов в течение 20 дней после нарушения ПДД, разработан и направлен на отзыв в правительство. Эта мера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, считают в Госдуме.

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