Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над регионами России за прошедшую ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами в ночь с 4 на 5 мая. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Минобороны России.

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что 17 беспилотников сбили над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области и четыре беспилотных летательных аппарата — над территорией Московского региона.

Накануне, 4 мая, в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь. Уточняется, что 11 из них сбили над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей.