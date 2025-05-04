Средства ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над регионами РФ за прошедшую ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за прошедшую ночь. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«За период с 21:15 мск 3 мая до 05:15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА. — Ред.) самолетного типа», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 11 БПЛА сбили над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей.
Накануне в Минобороны России сообщили, что средства ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников. 96 из них были сбиты над Крымом, девять — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, 47 — над Краснодарским краем, восемь — над Курской областью и столько же ликвидировали над Брянской областью.