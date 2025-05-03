Силы ПВО за ночь уничтожили 170 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь. Об этом 3 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 96 беспилотников противника были сбиты над Крымом, девять — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, 47 — над Краснодарским краем, восемь — над Курской областью и столько же ликвидировали над Брянской областью.

Кроме того, в Минобороны добавили, что также были поражены восемь ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Отмечается, что российские военные уничтожили и 14 украинских катеров в акватории Черного моря.

2 мая дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Четыре были перехвачены над территорией Брянской области. Еще четыре — над территорией Республики Крым.