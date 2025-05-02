Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников ВСУ над РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
«С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что четыре беспилотника были перехвачены над территорией Брянской области. Еще четыре были уничтожены над территорией Республики Крым.
Ранее в тот же день сообщалось, что средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью.
В результате атаки украинского дрона 1 мая в городе Шебекино Белгородской области пострадала мирная жительница. Бригада «скорой» доставила пострадавшую с баротравмой в городскую больницу.