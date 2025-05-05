СМИ назвали предполагаемую цель задержанных в Британии террористов

Задержанная накануне в Великобритании группа террористов из пяти человек планировала атаковать синагогу или иной объект, связанный с еврейской общиной. Об этом 4 мая сообщает газета The Daily Telegraph.

Уточняется, что четверо из арестованных имеют гражданство Ирана. Экстремисты вступили в сговор с целью нападения на неназываемый в целях следствия объект.

Стражи порядка предотвратили атаку всего за несколько часов до ее совершения.

О задержании группы из пяти террористов сообщалось 4 мая. В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере. Правоохранители утверждают, что арестованные планировали нападение на неназванное «помещение».