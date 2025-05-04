В Великобритании арестовали пять человек по подозрению в подготовке теракта
Британская полиция задержала пять человек, включая четверых этнических иранцев, по подозрению в подготовке теракта. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе полиции.
«Полиция в рамках борьбы с терроризмом арестовала пять человек в рамках упреждающего расследования, которое проводится Управлением по борьбе с терроризмом столичной полиции», — говорится в заявлении.
В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.
Полиция утверждает, что задержанные планировали нападение на неназванное «помещение».
Ранее, 28 апреля, СМИ сообщили, что по меньшей мере 26 человек погибли в Нигерии в результате взрыва самодельной бомбы. Уточняется, что взрывное устройство привели в действие в штате Борно на северо-востоке страны.