В Нигерии в результате взрыва самодельной бомбы погибли 26 человек
По меньшей мере 26 человек погибли в Нигерии в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
Уточняется, что взрывное устройство привели в действие в штате Борно на северо-востоке страны.
Ранее, 25 апреля, сообщалось, что не менее 20 человек погибли на северо-западе Нигерии в результате нападения боевиков на деревню в штате Замфара.
До этого, 20 апреля, сообщалось, что из-за нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибло не менее 56 человек. Предполагается, что нападение совершено этнической группой скотоводов.