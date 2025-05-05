Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год

Стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь €100 млрд в год. Об этом 3 мая заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Наша страна находится на страшно рискованной дорожке, которая через три-четыре года приведет нас к печальной ситуации: одно только обслуживание долга, то есть ежегодные проценты, может достичь €100 млрд», — сказал он в интервью газете Journal du Dimanche.

Как указал французский премьер, такая сумма равна бюджетам образования и обороны страны. Байру назвал экономическую ситуацию во Франции финансовым кризисом, который может возрасти до исторических масштабов.

В том же интервью премьер-министр рассказал о планах вынесения на референдум плана реформирования государства и его расходов. Так, по его словам, для решения проблемы кризиса следует разработать и вынести на референдум реформы государственного управления и расходов казны.