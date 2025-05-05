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Суд вынесет приговор по делу обналичившей 6 млрд группировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Тушинский районный суд Москвы огласит приговор шести обвиняемыми в создании группировки «обнальщиков», через фирмы которых вывели больше 6 млрд рублей. Как выяснили «Известия», организаторами следствие считает малоизвестных предпринимателей — 56-летнего Романа Шириняна и 55-летнего участника скандальных ток-шоу Владимира Глебова.

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Среди 33 участников ОПС под их руководством были сотрудники крупных кредитных организаций, включая «Сбер».

С декабря 2015 по 2017 год группа провела через подконтрольные фиктивные компании не менее 6,4 млрд рублей, заработав больше 640 млн рублей.

ОПС искала клиентов, заинтересованных в снижении налоговой базы и выводе денежных средств из легального оборота, уточняется в обвинении. Для этого подсудимые использовали почти полторы сотни подставных компаний, от лица которых выставляли счета за фиктивные товары и услуги. Полученные средства далее обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков и возвращалась заказчику за вычетом 10% в пользу обнальщиков.

Всего ОПС контролировала более 130 юридических лиц, от имени которых были проведены не менее 4 тыс. транзакций на суммы от 1200 рублей до 97 млн. Вся разветвленная сеть контролировалась через онлайн-кабинеты в российских банках и мессенджеры. Для конспирации участники ОПС пользовались разработанным внутри группы «словарем», обращались друг к другу по кодовым прозвищам, постоянно меняли телефонные номера и электронные почтовые ящики.

Расследование их деятельности началось в 2019 году после массовых обысков по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. Изначально сотрудниками предполагалось, что преступная группа существовала более 10 лет и успела обналичить больше 40 млрд, но собрать доказательства удалось на гораздо меньшую сумму.

Один из предполагаемых организаторов ОПС — Владимир Глебов — сумел скрыться после возбуждения дела и долгое время находился в международном розыске. Задержать его удалось только в 2023 году. Его дело рассматривается отдельно. Помимо руководства группой обнальщиков мужчину обвиняют также в хищениях в особо крупном размере у нескольких бизнесменов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денег net: суд вынесет приговор по делу об отмывшем 6 млрд ОП

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