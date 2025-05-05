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У 94% детей с пищевой аллергией диагноз оказался ложным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Внедрение провокационных проб в клиническую практику поможет сократить число необоснованных ограничений в питании и улучшить качество жизни маленьких пациентов, считают ученые из Сеченовского университета. В исследовании, проведенном совместно с Детской городской клинической больницей №9 имени Г.Н. Сперанского они выяснили, что употребление потенциального аллергена под контролем врачей безопасно и позволяет точно определить, действительно ли у ребенка есть аллергия на тот или иной продукт. Более того, ученые обнаружили, что лабораторная диагностика и сбор анамнеза часто дают ложноположительные результаты, рассказали «Известиям» врачи.

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Исследователи предложили использовать в качестве инструмента диагностики распространенные в мировой практике провокационные пробы. Они адаптировали международный протокол, при котором ребенок под медицинским наблюдением употребляет аллерген (молоко, яйцо) в возрастающих дозах.

Участниками исследования стали 130 детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет с установленной ранее аллергией на молоко и/или яйцо или подозрением на нее. По результатам сбора анамнеза и предварительного тестирования с помощью анализа крови и кожного тестирования, при котором на точечный прокол кожи наносился непосредственно сам потенциальный аллерген, отбирались дети, которым открытая провокационная проба была показана. Затем в условиях палаты интенсивной терапии с интервалом в 15 минут они получали небольшие порции яйца или молока. Врачи наблюдали за детьми в течение нескольких часов после введения последней дозы.

«94% детей на момент участия в исследовании находились на диете необоснованно. Ограничения в питании влекут за собой и социальные ограничения — ребенок не может есть вместе с другими, родителям необходимо отдельно планировать его рацион, что требует времени и дополнительных затрат. Понятно, что дома никто не станет рисковать и давать ребенку потенциальный аллерген. Но провокационные пробы в условиях доступа к экстренной помощи позволяют безопасно и надежно подтвердить, есть ли у ребенка пищевая аллергия», — рассказала «Известиям» доцент кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней КИДЗ имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Людмила Федорова.

Среди детей, которым была проведена процедура провокационной пробы, не было зафиксировано ни одной тяжелой системной аллергической реакции. Среди пациентов, которые находились на элиминационной диете в связи установленным ранее диагнозом пищевой аллергии или подозрением на нее, положительный результат был зафиксирован лишь у 6%. Этим детям диагноз пищевой аллергии был подтвержден, им были даны рекомендации по безопасным альтернативам в рационе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метод проб без ошибок: у 94% детей с пищевой аллергией диагноз оказался ложным

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