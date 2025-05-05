ВС США нанесли удары по захваченным хуситами объектам в Сане
Вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам, расположенным в захваченной хуситами из движения «Ансар Аллах», йеменской столице Сане. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает издание Al Arabiya.
«Источники сообщили, что целями ударов стали порт Рас-Иса и остров Камаран в Эс-Салифе в Ходейде <...> Три авиаудара были нанесены по складам оружия в лагере Аль-Савад к югу от Саны», — говорится в материале.
В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения, утверждает издание.
Ранее, 27 апреля, сообщалось, что как минимум восемь человек, включая детей и женщин, погибли в результате авианалета США на столицу Йемена Сану. Уточняется, что авиаудар был нанесен в деревне Такбан района Бани аль-Харис.