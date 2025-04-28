Al Masirah сообщил о восьми погибших в результате авиаудара США по Сане
Как минимум восемь человек, включая детей и женщин, погибли в результате нанесения США авиаудара по столице Йемена Сане. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Al Masirah.
«Восемь погибших, включая детей и женщин, и несколько раненых стали первоначальным результатом американской агрессии», — говорится в материале издания в Telegram-канале.
Уточняется, что авиаудар был нанесен в деревне Такбан района Бани аль-Харис.
Телеканал Al Masirah 26 апреля сообщил о том, что США нанесли серию ударов по территории Йемена, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». При обстреле провинции Саада погиб один человек.