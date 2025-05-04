Для эвакуированных из горящего дома в Москве развернули палатки
Для эвакуированных из горящего на юго-западе Москвы девятиэтажного дома развернули палатки. Соответствующие кадры 4 мая публикуют «Известия».
«Для жителей дома развернули палатки, чтобы была возможность греться. Пострадавшим привезли питьевую воду, еду», — сообщил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко с места событий.
Уточняется, что в палатках люди будут находиться до тех пор, пока не появится безопасная возможность вернуться в дом. Также на базе школы № 1532 открыли пункт временного размещения (ПВР).
«Волонтеры уже раскладывают матрасы, где люди смогут переночевать. Также приготовили горячие напитки, чай, кофе», — уточнил Наприенко.
Регистрацию жители многоэтажки проходят на первом этаже. После этого они поднимаются в основную зону ПВР в спортивном зале учебного заведения.
О пожаре в жилом доме в Москве стало известно ранее в этот день. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. В результате инцидента погибли два человека. В настоящее время открытое горение ликвидировано.