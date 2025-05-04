Роспотребнадзор опроверг данные о запрете полевой кухни во время «Бессмертного полка»
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- Роспотребнадзор опроверг данные о запрете полевой кухни во время «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о якобы запрете на использование полевой кухни на мероприятиях «Бессмертного полка». Об этом 4 мая ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«В некоторых средствах массовой информации и телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк» <… > Данная информация является полностью недостоверной!» — говорится в сообщении.
Также в недостоверных данных указывалось, что предлагалось отказаться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна» и «Солдатская каша», где готовится пища и напитки, на фоне якобы высокого риска несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований.
В ведомстве уточнили, что направлен запрос с просьбой предоставления информации о недостоверном источнике.
Ранее, 19 марта, Лефортовский районный суд Москвы приостановил деятельность кафе «The Бык» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Отмечалось, что заведение закрыли на 40 суток.