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ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм Благовещения Пресвятой Богородицы в населенном пункте Ясные Зори Белгородской области поврежден купол храма. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Гладков отметил, что в селе Новая Деревня украинский дрон повредил припаркованную спецтехнику, а в поселке Малиновка в частном доме была пробита крыша.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации взрывных устройств повреждено одно из помещений. При этом в Борисовском районе в селе Новоалександровка из-за беспилотника выбило лобовое стекло легкового автомобиля.

Губернатор уточнил, что пострадавших в ходе украинской атаки нет.

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Накануне Гладков заявил, что из-за атаки ВСУ на храм Георгия Победоносца в населенном пункте Толоконное Белгородского района загорелись купола. Он отмечал, что возгорание удалось оперативно ликвидировать, а также предотвратить последствия от пожара.

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