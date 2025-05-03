В Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелись купола храма Георгия Победоносца

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм Георгия Победоносца в населенном пункте Толоконное Белгородского района загорелись купола. Об этом 3 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, возгорание удалось оперативно ликвидировать, а также предотвратить последствия от пожара.

Накануне Гладков заявил, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области. Он отмечал, что атакованы села Отрадное, Черемошное, Вознесеновка и хутор Фищево. В результате повреждены жилые дома, надворные постройки и один автомобиль.