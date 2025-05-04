Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы

Экс-президент Жаир Болсонару был выписан из больницы спустя три недели после операции на кишечнике. Об этом 4 мая сообщил портал G1.

«В это воскресенье, объявив о своей выписке, бывший президент покинул больницу пешком», — указывает издание.

Отмечается, что у входа в медучреждение Болсонару пообщался с журналистами и поблагодарил тех, кто его поддерживал.

Бывший бразильский лидер перенес операцию, которая длилась около 12 часов, пишет G1.

Болсонару был госпитализирован 11 апреля в ходе встречи в муниципалитете Риу-Гранди после того, как почувствовал боли в животе. По данным СМИ, 13 апреля экс-президент Бразилии, страдающий от кишечной непроходимости, перенес операцию по освобождению кишечных спаек и реконструкции брюшной стенки.