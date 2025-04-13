Бывшему президенту Бразилии Болсонару провели операцию на кишечнике

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перенес операцию на кишечнике после того, как у него диагностировали кишечную непроходимость. Об этом 13 апреля сообщил портал G1.

Отмечается, что экс-главе Бразилии провели операцию по освобождению кишечных спаек и реконструкции брюшной стенки.

Болсонару был госпитализирован 11 апреля в ходе встречи в муниципалитете Риу-Гранди после того, как политик почувствовал боли в животе. У экс-президента наблюдались проблемы со здоровьем из-за покушения в 2018 году, когда он получил ножевое ранение.

В декабре прошлого года президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик успешно перенес операцию на пищевод и желудок.