Дочь погибшей в массовом ДТП в Туле рассказала подробности аварии

Дочь погибшей женщины в массовом ДТП в Туле, которое произошло 3 мая, рассказала, что ее мать умерла на месте. Об этом 4 мая девушка рассказала «Известиям».

«Мама сразу на месте умерла, а ее спутник сейчас находится в реанимации», — указала она.

По словам девушки, виновник аварии, вероятно, сел за руль в нетрезвом виде. Супруг дочери погибшей женщины в свою очередь сообщил, что ее сожитель получил множественные травмы.

УМВД России по Тульской области в Telegram-канале рассказало, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Инцидент произошел накануне. Водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry, которая врезалась в автомобиль Lada Granta с последующим столкновением с легковушкой Mercedes-Benz.