В Бангкоке число погибших при обрушении здания из-за землетрясения возросло до 86
Число погибших при обрушении здания Управления генерального аудитора в Бангкоке вследствие землетрясения возросло до 86 человек, еще девять пострадали и 14 числятся пропавшими без вести. Об этом 4 мая сообщает Thai PBS.
На данный момент идентифицированы тела 63 погибших, среди которых 46 граждан Таиланда, 15 — Мьянмы, 1 — Камбоджи и 1 — Лаоса.
Два землетрясения произошли 28 марта в районе города Мандалай в Мьянме. Магнитуда составила 7,7 и 6,4. Подземные толчки также ощутили жители соседних стран — Таиланда, Индии, Китая, Бангладеш и Лаоса. В Мьянме число погибших превышает 2 тыс. человек.
В Таиланде произошедшему землетрясению присвоили третий уровень из четырех и классифицировали его как крупномасштабное бедствие. Сообщалось, что двумя основными местами разрушения стали 34-этажное и трехэтажное здания в столице Таиланда.