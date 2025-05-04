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В Бангкоке число погибших при обрушении здания из-за землетрясения возросло до 86

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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
dzen
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Число погибших при обрушении здания Управления генерального аудитора в Бангкоке вследствие землетрясения возросло до 86 человек, еще девять пострадали и 14 числятся пропавшими без вести. Об этом 4 мая сообщает Thai PBS.

На данный момент идентифицированы тела 63 погибших, среди которых 46 граждан Таиланда, 15 — Мьянмы, 1 — Камбоджи и 1 — Лаоса.

Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: из-за обрушения зданий есть погибшие
Последствия разгула стихии ощутили несколько стран региона

Два землетрясения произошли 28 марта в районе города Мандалай в Мьянме. Магнитуда составила 7,7 и 6,4. Подземные толчки также ощутили жители соседних стран — Таиланда, Индии, Китая, Бангладеш и Лаоса. В Мьянме число погибших превышает 2 тыс. человек.

В Таиланде произошедшему землетрясению присвоили третий уровень из четырех и классифицировали его как крупномасштабное бедствие. Сообщалось, что двумя основными местами разрушения стали 34-этажное и трехэтажное здания в столице Таиланда.

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