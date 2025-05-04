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Синоптик сообщил о погоде в Москве 9 Мая

Синоптик Цыганков: погода в Москве 9 Мая ожидается в пределах нормы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в День Победы, 9 Мая, погода ожидается в пределах нормы. Об этом 4 мая «Известиям» сообщил начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, под конец сегодняшнего дня можно ожидать похолодания, а также ливней и порывистого ветра. В остальные дни ожидаются переменная облачность и небольшие дожди.

«Уже восьмое, девятое — ночью где-то +2...+6 и температура около 10 градусов [днем]. В принципе, не жарко, в пределах, но чуть ниже нормы. И 9 Мая, наверное, на уровне нормы», — рассказал Цыганков.

Однако он уточнил, что небольшое потепление в ближайшие дни всё же будет благодаря надвигающемуся теплому фронту.

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3 мая столичный Комплекс городского хозяйства предупредил, что с 3 по 5 мая в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с. В ведомстве посоветовали не укрываться под деревьями, а также не парковать около них машины.

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