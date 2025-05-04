В МИД КНР заявили о результатах достигнутого консенсуса между РФ и Китаем

Консенсус, которого достигли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, поспособствует углублению взаимодоверия двух стран и сотрудничеству в различных сферах. Об этом 4 мая говорится в заявлении МИД КНР, опбуликованном на официальном сайте.

«Важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях», — говорится в публикации.

По информации МИД КНР, два государства продолжат укреплять тесное сотрудничество в рамках ООН, ШОС, БРИКС. Так, страны проведут совместную работу над продвижением равноправного, упорядоченного многополярного мира.

Си Цзиньпин приедет в Россию по приглашению Путина 7 мая. В рамках государственного визита он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин также поговорит с Путиным о развитии китайско-российских отношений, международных и региональных вопросах.

Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия», опубликованном 4 мая, заявил, что отношения России и Китая на сегодняшний день носят стратегический характер. В условиях мировой турбулентности они способствуют укреплению стабильности в мире.