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Эксперт предупредила о пяти условиях для уменьшения пенсии

Доцент Иванова-Швец: сумма пенсии может быть уменьшена из-за наличия долгов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В некоторых случаях размер начисляемой россиянам пенсии может уменьшиться. Об этом 4 мая доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Так, размер выплат могут сократить, если условия ее назначения изначально были рассчитаны неверно.

«Например, если насчитали больше стажа работы, неправильно учли льготный стаж, то после выявления и исправления неточности размер пенсии могут уменьшить», — рассказала она.

Также с подобной ситуацией можно столкнуться при отмене доплат за содержание иждивенца.

«У пожилого человека на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, за что он получает доплату. Когда он достигнет возраста 18 лет, пенсионеру доплата уже не положена», — объяснила доцент.

Для пенсионеров риск снижения начислений может быть актуален при переезде в другой регион, где предусмотрены меньшие доплаты.

«Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума», — рассказала специалист.

При наличии исполнительного документа с начисляемой пенсии может вычитываться определенная сумма для погашения долга. Но при этом она не может быть больше 50% от суммы получаемых выплат. Это значение может быть увеличено до 70%, если сумма пойдет на алименты, возмещение причиненного вреда здоровью, денежную компенсацию семье, потерявшей в результате действий пенсионера кормильца, а также возмещение ущерба, которое потерпевшие понесли в результате совершенного в отношении них преступления.

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Ранее, 27 апреля, профессор Виноградов рассказал россиянам о законных способах увеличения пенсии. Он уточнил, что если человек оформит пенсию спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, то коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов будет 1,45. Однако если подождать с оформлением 10 лет, то коэффициент и пенсионные баллы могут увеличиться до 2,11 и 2,32 балла соответственно.

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