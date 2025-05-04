Военные ВС РФ рассказали об освобождении села Горналь в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали подробности операции по освобождению села Горналь Суджанского района Курской области. Соответствующее видео в воскресенье, 4 мая, опубликовало Минобороны России.

Уточняется, что последний населенный пункт в регионе, находившийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), был освобожден 26 апреля.

На кадрах можно видеть работу военнослужащих подразделений 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота и 1427-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Как указали в военном ведомстве, совсем рядом с Горналем ВСУ развернули инженерные инфраструктуры оборонительных сооружений, в том числе траншеи, блиндажи и противотанковые заграждения. Однако российские военнослужащие благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преодолели препятствия.

«Представлены образцы взятого трофейного вооружения, взято огромное количество боеприпасов, вооружения различного типа. Мы отобрали несколько образцов, чтобы показать всю палитру интернациональной сволочи, которая пыталась топтать нашу священную курскую землю. <..> Начнем с элементарного, штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. То есть оружие такое не дается каким-то бусифицированным и прочим пойманным на улицах мобилизованным вэсэушникам. Оно дается подготовленным профессионалам, которые с этим оружием, с немецким оружием, вновь зашли на нашу русскую священную Землю», — показал военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман.

Ранее, 29 апреля, офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь рассказал, что в ходе освобождения села Горналь бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли захватить трофейное оружие стран НАТО. Уточняется, что его добыли военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса.