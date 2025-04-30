В ходе освобождения села Горналь в Курской области бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли захватить трофейное оружие стран НАТО. Об этом 29 апреля рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — приводит его слова «РИА Новости».

Уточняется, что трофеи добыли военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса.

Ранее, 28 апреля, российские военные освободили Каменку в Харьковской области. Помимо этого подразделения «Запада» поразили формирования трех механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

21 апреля подразделения Южной группировки войск ВС РФ полностью освободили село Богдановка в ДНР.