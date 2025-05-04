В крушении одномоторного самолета в Калифорнии погиб пилот
В крушении одномоторного самолета в Калифорнии погиб пилот. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил телеканал ABC.
«По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром Vans RV-10, разбившегося недалеко от Wood Ranch Parkway и High Meadow Street, был неопознанный пилот. Он погиб в результате крушения», — говорится в материале телеканала.
В момент крушения внутри обоих домов находились люди, но они не пострадали, сообщил сотрудник службы общественной информации пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд.
По данным пожарной службы, на место происшествия было направлено около 40 пожарных, которые потушили пламя.
О крушении небольшого одномоторного самолета в Калифорнии стало известно ранее, 3 мая. Он потерпел крушение и рухнул на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли, из-за чего загорелось два строения.