В Калифорнии потерпевший крушение самолет упал на жилые дома
В Калифорнии в субботу, 3 мая, небольшой одномоторный самолет потерпел крушение и упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли.
«В сообщениях о чрезвычайной ситуации, переданных пожарным, говорилось, что в районе Wood Ranch Parkway и High Meadow Street загорелось два строения. Как сообщили пожарные, на борту самолета находился только один человек», — говорится в материале издания LA Times.
Информации о пострадавших нет.
Ранее, 26 апреля, небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company).