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Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley ВСУ в Сумской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что техника была обнаружена в лесистой местности в результате проведения воздушной разведки. После нанесения удара средства объективного контроля в реальном времени подтвердили уничтожение боевой машины.

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Ранее, 17 апреля, операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две БМП Bradley ВСУ на сумском направлении. Росгвардейцы обнаружили колонну военной техники противника в ходе воздушной разведки. В результате оперативных действий и применения дронов-камикадзе уничтожены две БМП.

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