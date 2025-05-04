Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley ВСУ в Сумской области
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что техника была обнаружена в лесистой местности в результате проведения воздушной разведки. После нанесения удара средства объективного контроля в реальном времени подтвердили уничтожение боевой машины.
Ранее, 17 апреля, операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две БМП Bradley ВСУ на сумском направлении. Росгвардейцы обнаружили колонну военной техники противника в ходе воздушной разведки. В результате оперативных действий и применения дронов-камикадзе уничтожены две БМП.