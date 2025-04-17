Операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две Bradley ВСУ на сумском направлении

Операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства США на сумском направлении. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы обнаружили колонну военной техники противника в ходе воздушной разведки.

«В результате оперативных действий росгвардейцев и применения дронов-камикадзе уничтожены две боевые машины пехоты иностранного производства», — говорится в сообщении.

10 апреля бойцы Росгвардии в приграничных районах Сумской области уничтожили бронетехнику ВСУ при помощи дронов-камикадзе. В результате были ликвидированы американские БМП M2A2 Bradley и бронетранспортер (БТР) М113, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и многоцелевой тягач легкого бронетанкового типа (МТ-ЛБ).