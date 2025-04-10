Бойцы Росгвардии уничтожили Bradley и М113 ВСУ в Сумской области

Бойцы Росгвардии уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе в приграничных районах Сумской области. Об этом в среду, 10 апреля, сообщило ведомство на своем сайте, опубликовав кадры с беспилотников.

Уточняется, что среди уничтоженной техники ВСУ — американские боевая машина пехоты (БМП) M2A2 Bradley и бронетранспортер (БТР) М113, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и многоцелевой тягач легкого бронетанкового типа (МТ-ЛБ).

Ранее, 9 апреля, спецназ Росгвардии уничтожил американский бронетранспортер и пикап боевиков ВСУ на сумском направлении. Военная техника перевозила группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате действий российских бойцов, которые применили оптоволоконные дроны-камикадзе, бронетехника и автомобиль были уничтожены.