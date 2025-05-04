Один человек погиб из-за пожара в Лысково Нижегородской области
В результате пожара в городе Лысково Нижегородской области погиб пожилой мужчина. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МЧС по области в Telegram-канале.
«В одной из комнат на кровати было обнаружено тление матраца, а также на нем без признаков жизни тело мужчины 1949 года рождения», — говорится в заявлении.
Возгорание было потушено при участии восьми специалистов и трех единиц техники. Площадь пожара составила 3 кв. м.
Согласно предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное курение.
Ранее в тот же день четыре человека погибли из-за пожара в Нязепетровске Челябинской области. Все жертвы были взрослыми. Впоследствии пожарные смогли локализовать и потушить пожар на площади 70 кв. м.
1 мая два человека пострадали при пожаре в двух деревянных домах на юго-западе Москвы. Позже пожар был ликвидирован на площади 470 кв. м.