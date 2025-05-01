Два человека пострадали при пожаре в двух деревянных домах на юго-западе Москвы
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- Два человека пострадали при пожаре в двух деревянных домах на юго-западе Москвы
В результате пожара в двух деревянных домах на Старопотаповской улице Москвы пострадали два человека. Об этом 1 мая сообщили в МЧС столицы.
«К сожалению, два человека пострадали», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар был ликвидирован на площади 470 кв. м.
Пожар на юго-западе Москвы произошел ранее в этот день. Уточнялось, что на месте происшествия работали 31 сотрудник и восемь единиц техники МЧС России.