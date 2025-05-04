В Истре остались без света 46 населенных пунктов и 128 СНТ
В настоящий момент в подмосковной Истре без электроэнергии остаются 46 населенных пунктов и 128 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом вечером 3 мая сообщила глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.
«На 21:00 3 мая остаются без электроэнергии еще 46 населенных пунктов и 128 СНТ, которые передали заявки», — заявила она.
В настоящее время 23 аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Также продолжаются работы по расчистке завалов деревьев и вывозу порубочных остатков.
«Для уменьшения сроков окончательного устранения аварии на территории муниципального округа Истра дополнительно приступают к работе еще три аварийные бригады», — указала Витушева.
Ранее в тот же день в МЧС заявили о готовности 200 спасателей ликвидировать последствия непогоды. Спасатели круглосуточно распиливают и убирают упавшие деревья, а также обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, в которых нет света.
2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.