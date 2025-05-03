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В МЧС заявили о готовности 200 спасателей ликвидировать последствия непогоды

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Фото: t.me/mchs_official
dzen
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Последствия непогоды в Подмосковье готовы ликвидировать 200 спасателей. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Силы и средства ведомства передислоцированы в Клин, Дмитров, Солнечногорск, Истру, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Мытищи и Рузу — там наиболее сложная обстановка», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что спасатели круглосуточно распиливают и убирают упавшие деревья, а также обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, в которых нет света.

В работах задействованы не менее 130 сотрудников МЧС России и 27 единиц техники. Еще 200 человек аэромобильной группировки находятся в полной готовности.

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2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.

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