В МЧС заявили о готовности 200 спасателей ликвидировать последствия непогоды

Последствия непогоды в Подмосковье готовы ликвидировать 200 спасателей. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Силы и средства ведомства передислоцированы в Клин, Дмитров, Солнечногорск, Истру, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Мытищи и Рузу — там наиболее сложная обстановка», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что спасатели круглосуточно распиливают и убирают упавшие деревья, а также обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, в которых нет света.

В работах задействованы не менее 130 сотрудников МЧС России и 27 единиц техники. Еще 200 человек аэромобильной группировки находятся в полной готовности.

2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.