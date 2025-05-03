СМИ сообщили об отмене Фицо рабочей программы из-за возможных проблем со здоровьем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз отменял свою рабочую программу в последний момент. Об этом 3 мая сообщил портал Tvnoviny.

По данным издания, отмена мероприятий может быть связана с проблемами со здоровьем у политика.

Так, 1 мая словацкий премьер должен был посетить торжества по случаю Дня труда в стране, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в городе Нитра, и поучаствовать в установке майского дерева в Вельки-Залужи, но вся программа была отменена.

«Хотя Роберт Фицо на этой неделе принимал премьер-министра Венгрии [Виктора Орбана], а также присутствовал на заседании правительства, причины отмены других мероприятий выяснить не удалось», — указывает Tvnoviny.

Ранее в этот день телекомпания RTS сообщила, что президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Позднее СМИ уточнили, что Вучич был госпитализирован после прибытия из Соединенных Штатов.