Путин и Мирзиёев обсудили международную повестку и вопросы союзничества

Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили актуальные вопросы, связанные с укреплением отношений двух стран. Об этом 3 мая проинформировали в пресс-службе Мирзиёева.

Главы двух стран рассмотрели итоги практической реализации договоренностей, которых достигли в рамках визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года. Они также пришли к тому, что необходимо принять согласованные меры, направленные на удержание динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных сферах экономики, продолжение активного взаимодействия на уровне регионов и бизнеса.

Во время разговора был высоко оценен итог мероприятий в рамках пятой Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла в Ташкенте. Лидеры обратили внимание на расширение гуманитарного взаимодействия в различных областях, среди которых культура, искусство, наука, образование, спорт, туризм.

Путин и Мирзиёев также обсудили график предстоящих встреч.

Ранее, 22 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в Узбекистан с официальным визитом, где провел переговоры с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым и встретится с Мирзиёевым.