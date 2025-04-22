Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом 22 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Самолет, на котором он прилетел, приземлился в аэропорту Самарканда. После приземления Лаврова встретил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
В ходе двухдневного визита глава МИД России проведет переговоры с узбекским коллегой и встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
Согласно публикации МИД РФ, стороны обсудят спектр двусторонней повестки, рассмотрят ход реализации договоренностей о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества стран. Уточнялось, что основное внимание уделят взаимодействию Москвы и Ташкента в непростой геополитической ситуации.
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 7 апреля рассказала об открытой и содержательной беседе с Мирзиёевым. Она также назвала РФ и Узбекистан настоящими союзниками и уточнила, что товарооборот ежедневно растет. Она уточнила, что в ходе встречи президент Узбекистана подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
Также в феврале президент РФ Владимир Путин и Мирзиёев отметили расширение гуманитарного взаимодействия в области культуры, искусства, науки и образования РФ и Узбекистана. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.