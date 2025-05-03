В МИД РФ пообещали Украине возмездие из-за гибели российских журналистов

Дата, связанная с Всемирным днем свободы печати, напоминает РФ о том, что ситуация с безопасностью работы журналистов остается критической. Российские СМИ и их сотрудники подвергаются репрессиям и притеснениям, и никакая протекция западных покровителей не поможет Киеву уйти от справедливого возмездия. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, сегодня для нас эта дата — скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и «правильные» заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Захарова также отметила, что в последнее время эта дата стала более формальной, так как идеалы и принципы стали меньше соответствовать реальной обстановке в рамках мирового медиапространства.

«По сути, в стремлении установить контроль над глобальным информационным пространством странами Запада была объявлена полноформатная война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны», — отметила она.

Захарова также напомнила, что с начала текущего года из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять журналистов из РФ. Среди них корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов и Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева.

Большое количество сотрудников в сфере медиа получили травмы различной тяжести.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно Федорчака и Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Кроме того, медалью «За отвагу» был награжден оператор Дмитрий Волков, который был ранен в Белгородской области.