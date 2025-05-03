Гол россиянина Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» в игре плей-офф НХЛ
Гол и результативная передача российского форварда Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в ночь на 3 мая.
Также голами в составе победителей отметились Брейден Шенн, Нейтан Уокер, Кэм Фаулер и Филипп Броберг. В составе «Виннипега» голевой пас отдал российский нападающий Владислав Наместников.
Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающая встреча за выход во второй раунд Кубка Стэнли пройдет в ночь на 5 мая.
2 мая определились все участники следующего раунда в Восточной конференции. Между собой сыграют «Каролина» и «Вашингтон», а также «Торонто» и «Флорида».