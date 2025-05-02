Определились участники четвертьфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 2 мая определились все участники второго раунда плей‑офф в Восточной конференции.
Последним обеспечившим себе место в борьбе за Кубок Стэнли от Востока стал хоккейный клуб (ХК) «Торонто Мейпл Лифс», который в ночь на 2 мая одолел «Оттаву Сенаторз» в шестом матче первой серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Торонто», серия закончилась с результатом 4-2.
В полуфинале конференции «Торонто» сыграет против «Флорида Пантерз» — действующего обладателя кубка.
В втором раунде плей-офф также сойдутся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Преимущество домашней площадки получит «Вашингтон», лидирующий в регулярном чемпионате Восточной конференции НХЛ.
В пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля «Вашингтон» против «Монреаль Канадиенс» российский нападающий Александр Овечкин открыл счет на 10-й минуте. Для 39-летнего спортсмена этот гол стал четвертым в турнире Кубка Стэнли – 2025.