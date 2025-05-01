Овечкин открыл счет «Вашингтону» в матче НХЛ против «Монреаля»
В пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ в среду, 30 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» против «Монреаль Канадиенс» российский нападающий Александр Овечкин открыл счет на 10-й минуте.
Для 39-летнего россиянина этот гол стал четвертым в турнире Кубка Стэнли-2025, пишет «Спорт-Экспресс».
За карьеру в НХЛ Овечкин забил уже 973 гола и по этому показателю приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Для его преодоления россиянину осталось забросить еще 43 шайбы.
ХК «Вашингтон Кэпиталз» одержала 24 апреля вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф НХЛ. Тогда матч завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» был на счету Кристиана Дворака.