«Вашингтон» Овечкина одержал вторую победу над «Монреалем» в серии плей-офф НХЛ

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч в ночь на 24 апреля завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» на счету Кристиана Дворака.

Отмечается, что российский форвард Александр Овечкин провел на льду 14 мин 23 с, не отметившись результативными действиями и закончив матч с показателем полезности «-1».

23 апреля сообщалось, что российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой второго матча серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найт». Во время игры он смог установить два новых клубных рекорда.