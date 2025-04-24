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«Вашингтон» Овечкина одержал вторую победу над «Монреалем» в серии плей-офф НХЛ
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«Вашингтон» Овечкина одержал вторую победу над «Монреалем» в серии плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч в ночь на 24 апреля завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» на счету Кристиана Дворака.

Отмечается, что российский форвард Александр Овечкин провел на льду 14 мин 23 с, не отметившись результативными действиями и закончив матч с показателем полезности «-1».

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23 апреля сообщалось, что российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой второго матча серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найт». Во время игры он смог установить два новых клубных рекорда.

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