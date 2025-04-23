Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота»

Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой второго матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найт». Встреча состоялась 23 апреля и завершилась со счетом 5:2.

Так, во время игры спортсмен смог установить два новых клубных рекорда. Отметившийся дублем и результативной передачей Капризов стал первым игроком, кто в трех играх плей-офф забивал два и более гола. Также 27-летний хоккеист стал первым в истории клуба, набравшим три и более очка в двух играх Кубка Стэнли, пишет «Спорт-Экспресс».

Второй звездой матча стал нападающий команды Мэтт Болди, а третьей — защитник Ноа Хэнифин. Следующий матч «Миннесоты» состоятся 24 апреля в Сент-Поле.

Ранее, 20 апреля, клуб «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:1 обыграл «Нью-Джерси Девилз» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. У победителей отличились Джейлен Чатфилд, Логан Станковен и российский форвард Андрей Свечников. Из «Нью-Джерси» шайбу забросил Нико Хишир.