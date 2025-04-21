Гол Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» начать с победы плей-офф НХЛ

Клуб «Каролина Харрикейнз», в составе которого выступают четверо россиянин, обыграл «Нью-Джерси Девилз» в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча 20 апреля завершилась со счетом 4:1.

У победителей отличились Джейлен Чатфилд (третья минута), Логан Станковен (27-я и 34-я) и российский форвард Андрей Свечников (58-я). Среди хоккеистов «Нью-Джерси» шайбу забросил Нико Хишир (39).

В составе «Каролины» выступают четверо россиян — защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.

17 апреля в НХЛ определилились все пары плей-офф сезона-2024/25. На Востоке, в частности, зрителей ожидают матчи «Тампа-Бэй» против «Флориды», команд «Вашингтон» и «Монреаль». В первом раунде Западной конференции «Виннипег» сыграет против «Сент-Луиса», а также ожидается матч «Лос-Анджелеса» против «Эдмонтона».