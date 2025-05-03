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В Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека

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Фото: соцсети
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В Краснодарском крае в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два ребенка и двое взрослых. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атаки украинских боевиков повреждения получили три многоквартирных дома. Также при падении обломков пострадали три резервуара на зерновом терминале. На месте работают пожарные.

Помимо этого, обломки беспилотников ВСУ упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. В результате повреждены частные домовладения, пострадавших нет.

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Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщил, что кровли двух домовладений в поселке Целина региона загорелись из-за атаки украинских беспилотников. Уточняется, что из одного дома спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. Во второй пострадавшей постройке никто не живет.

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