В Новороссийске началось отражение атаки БПЛА

В Новороссийске началась атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале в ночь на субботу, 3 мая.

«Идет отражение атаки! Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети», — сказано в сообщении.

Кравченко также напомнил о безопасности и посоветовал жителям Новороссийска не подходить к окнам и не использовать в качестве укрытия автомобили.

Ранее в этот день оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА были повреждены три частных дома. За 2 мая дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Четыре были перехвачены над территорией Брянской области. Еще четыре — над территорией Республики Крым.