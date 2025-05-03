Три частных дома повреждены в Анапе в результате падения обломков БПЛА
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены три частных дома. Об этом 3 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Администрация курортного города окажет пострадавшим от атаки помощь в восстановлении имущества.
Также в находящемся неподалеку селе Цибанобалка обломки дрона упали на дерево. Повреждений инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.
«В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — заключили в оперштабе.
Днем ранее, 2 мая, дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Четыре беспилотника были перехвачены над территорией Брянской области. Еще четыре были уничтожены над территорией Республики Крым. Ранее в тот же день сообщалось, что средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью.