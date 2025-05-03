США отменили безвизовый режим с Румынией

Министерство внутренней безопасности США (DHS) в пятницу, 2 мая, объявило об отмене программы безвизового въезда для Румынии.

«Несмотря на проблемы безопасности, администрация [экс-президента Джо] Байдена 9 января 2025 года обозначила Румынию как страну безвизового въезда. 25 марта 2025 года DHS приостановило реализацию программы безвизового въезда, чтобы провести проверку статуса Румынии», — говорится в заявлении.

DHS закончило проверку, и статус Румынии был отменен. В будущем Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу, если будет отвечать критериям соответствия.

Ранее, 22 апреля, «Известия» рассказывали, что Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении. Однако суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение одного года. Безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы.