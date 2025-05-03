В Британии судью ООН приговорили к заключению за принуждение к рабскому труду
В Великобритании судью Организации Объединенных Наций (ООН) Лидию Мугамбе приговорили к шести годам и четырем месяцам заключения за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщает издание The Guardian.
«По словам прокуроров, Мугамбе, которая также является судьей Верховного суда Уганды, лишила женщину постоянной работы и заставила ее работать бесплатно своей служанкой и ухаживать за детьми», — говорится в материале.
Судья Фокстон, выносивший приговор в Оксфордском королевском суде, сказал, что это «очень печальное дело». При этом суд подчеркнул правовые достижения Мугамбе, включая работу по защите прав человека.
Подсудимая «не проявила абсолютно никакого раскаяния» и пыталась обвинить жертву в случившемся. Мугамбе ушла с поста судьи ООН.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп предложил приостановить большинство взносов США в структуры ООН. Уточняется, что эти меры предлагаются в соответствии с президентским указом о пересмотре поддержки международных организаций.